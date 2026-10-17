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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 38
Maryam
۳۸
۳۸:۱۹
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٣٨
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
أَسۡمِعۡ
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بِهِمۡ
ﳕ
وَأَبۡصِرۡ
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يَوۡمَ
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يَأۡتُونَنَا
ﳘﳙ
لَٰكِنِ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﳛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﳜ
فِي
ﳝ
ضَلَٰلٖ
ﳞ
مُّبِينٖ
ﳟ
٣٨
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(آن) روزیکه نزد ما میآیند، چه خوب شنوا و چه خوب بینا هستند، لیکن ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند.
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