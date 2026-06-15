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Maryam
۲۵
۲۵:۱۹
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
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و (این) تنۀ (درخت) خرما را به طرف خود تکان بده، (که) رطب تازهای بر تو فرو میریزد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Пожелание Марьям было результатом ее страха и беспокойства, однако его исполнение не могло принести Марьям ни добра, ни пользы. Напротив, добро и польза заключались в том, что было предопределено для нее. И поэтому ангел решил избавить ее от страха и успокоить, а для этого он воззвал к ней из-под нее. Очевидно, в это время он находился в низине. Он велел ей не переживать и не беспокоиться и поведал ей о том, что в низине течет ручей, из которого она может напиться. Он также велел ей потрясти ствол пальмы для того, чтобы на нее посыпались свежие, вкусные и полезные финики.