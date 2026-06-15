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Hud
۴۳
۴۳:۱۱
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
گفت: «به زودی به کوهی پناه میبرم که مرا از آب حفظ میکند!» (نوح) گفت: «امروز هیچ نگه دارندهای در برابر فرمان الله نیست، مگر کسیکه الله به او رحم کند» و (ناگاه) موج در میان آن دو حائل شد، پس (او) از غرقشدگان گردید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Сын опять не поверил своему отцу и не согласился с тем, что спасутся только те, кто сел на корабль. Он сказал: «Я заберусь на высокую гору, где смогу укрыться от воды». И тогда пророк сказал: «О нет! Ни горы, ни другие укрытия не помогут сегодня спастись от наказания Аллаха. Какие бы усилия вы не прилагали для того, чтобы обрести спасение, сегодня все равно спасутся только те, кого пожелает спасти Аллах». Тут волна разлучила их, и сын Нуха оказался в числе потопленных.