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Hud
۲۹
۲۹:۱۱
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
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و ای قوم من! بر (رساندن) این (دعوت) از شما مالی نمیطلبم، پاداش من تنها بر الله است، و من (هرگز) کسانی را که ایمان آوردهاند، (از خود) طرد نمیکنم، همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد، و لیکن من شما را قومی نادان میبینم.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
] وه ئهی قهومی خۆم كاتێك كه من ئهڵێم موسڵمان بن لهبهرامبهر ئهمه داوای پارهتان لێ ناكهم و بۆ ئهوهم نیه كه سهروهت و سامانتان ببهم [
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
] بهڵكو پاداشتی من تهنها لای خوای گهورهیه [
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا
] وه من ناچم لهسهر داواى ئێوه باوهڕداران دهربكهم و دووربخهمهوه كه فهقیرو ههژارن [
إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
] ئهوان ئهگهن به خوای خۆیان و پاداشتیان ئهداتهوه لهسهر ئیمان هێنانیان [
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩)
] بهڵام من ئێوه ئهبینم كهسانێكى زۆر نهزان و نهفامن كاتێك داوا ئهكهن كه ئهو فهقیرو ههژاره موسڵمانانه دووربخهمهوه.