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تفسیر: Hud ۱۲۳:۱۱
Hud
۱۲۳
۱۲۳:۱۱
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
غَيۡبُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَإِلَيۡهِ
يُرۡجَعُ
ٱلۡأَمۡرُ
كُلُّهُۥ
فَٱعۡبُدۡهُ
وَتَوَكَّلۡ
عَلَيۡهِۚ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
١٢٣
و (آگاهی از) غیب آسمانها و زمین، از آن الله است، و همۀ کارها به سوی او باز گردانده میشود، پس او را بپرست و بر او توکل کن، و پروردگارت از آنچه میکنید؛ (هرگز) غافل نیست.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] وه ههرچی نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ههیه ههمووی لای خوای گهورهیهو كهسی تر نایزانێ [
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
] وه له ڕۆژی قیامهتیش ههموو كارهكان بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێتهوه [
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
] تۆ بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهو بهتهنها پشت به خوای گهوره ببهستهو كارهكانت بهو بسپێره [
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)
] وه پهروهردگارت بێئاگا نیه له كردهوهی خراپی كافران و بێباوهڕان و خراپهكاران، والله أعلم.