وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 31
Ghafir
۳۱
۳۱:۴۰
مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٣١
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍۢ وَعَادٍۢ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًۭا لِّلْعِبَادِ ٣١
مِثۡلَ
ﲵ
دَأۡبِ
ﲶ
قَوۡمِ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٖ
ﲹ
وَثَمُودَ
ﲺ
وَٱلَّذِينَ
ﲻ
مِنۢ
ﲼ
بَعۡدِهِمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
يُرِيدُ
ﳁ
ظُلۡمٗا
ﳂ
لِّلۡعِبَادِ
ﳃ
٣١
ﳄ
مانند (حال و) شیوۀ قوم نوح و عاد و ثمود، و کسانیکه بعد از آنها بودند، و الله برای بندگانش خواستار ستم نیست.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.