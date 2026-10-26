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Tafsir Fathul Majid تفسیر: At-Tur آیه 15
At-Tur
۱۵
۱۵:۵۲
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ١٥
أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥
أَفَسِحۡرٌ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
أَمۡ
ﱃ
أَنتُمۡ
ﱄ
لَا
ﱅ
تُبۡصِرُونَ
ﱆ
١٥
ﱇ
آیا این (آتش و عذاب) جادو است یا شما نمیبینید؟
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قیراط
حدیث
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.