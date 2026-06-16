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Ash-Shu'ara
۹۷
۹۷:۲۶
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
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«به الله سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
تَاللَّهِحلفوا بالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍأي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة إذا اتخذنا مع الله آلهة فعبدناها كما يعبد .