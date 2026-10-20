وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 189
Ash-Shu'ara
۱۸۹
۱۸۹:۲۶
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱧ
فَأَخَذَهُمۡ
ﱨ
عَذَابُ
ﱩ
يَوۡمِ
ﱪ
ٱلظُّلَّةِۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
عَذَابَ
ﱯ
يَوۡمٍ
ﱰ
عَظِيمٍ
ﱱ
١٨٩
ﱲ
پس او را تکذیب کردند، آنگاه عذاب روز سایه آنها را فرو گرفت، بیگمان آن عذاب روز بزرگی بود.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.