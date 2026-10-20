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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 187
Ash-Shu'ara
۱۸۷
۱۸۷:۲۶
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَأَسۡقِطۡ
ﱗ
عَلَيۡنَا
ﱘ
كِسَفٗا
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلسَّمَآءِ
ﱛ
إِن
ﱜ
كُنتَ
ﱝ
مِنَ
ﱞ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱟ
١٨٧
ﱠ
پس اگر از راستگویانی، پارهای از آسمان را بر (سر) ما بینداز»
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.