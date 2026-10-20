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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 175
Ash-Shu'ara
۱۷۵
۱۷۵:۲۶
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٧٥
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٥
وَإِنَّ
ﲪ
رَبَّكَ
ﲫ
لَهُوَ
ﲬ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲭ
ٱلرَّحِيمُ
ﲮ
١٧٥
ﲯ
و بیتردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.