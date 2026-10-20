وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 174
Ash-Shu'ara
۱۷۴
۱۷۴:۲۶
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٧٤
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧٤
إِنَّ
ﲠ
فِي
ﲡ
ذَٰلِكَ
ﲢ
لَأٓيَةٗۖ
ﲣﲤ
وَمَا
ﲥ
كَانَ
ﲦ
أَكۡثَرُهُم
ﲧ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲨ
١٧٤
ﲩ
بیگمان در این (ماجرا) نشانهای است، و بیشتر آنها مؤمن نبودند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.