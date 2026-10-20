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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 156
Ash-Shu'ara
۱۵۶
۱۵۶:۲۶
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ١٥٦
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍۢ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥٦
وَلَا
ﳁ
تَمَسُّوهَا
ﳂ
بِسُوٓءٖ
ﳃ
فَيَأۡخُذَكُمۡ
ﳄ
عَذَابُ
ﳅ
يَوۡمٍ
ﳆ
عَظِيمٖ
ﳇ
١٥٦
ﳈ
و (کمترین) آزاری به آن نرسانید، که عذاب روزی بزرگ شما را فرو میگیرد».
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.