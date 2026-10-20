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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 154
Ash-Shu'ara
۱۵۴
۱۵۴:۲۶
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَآ
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أَنتَ
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إِلَّا
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بَشَرٞ
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مِّثۡلُنَا
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فَأۡتِ
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بِـَٔايَةٍ
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إِن
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كُنتَ
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مِنَ
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ٱلصَّٰدِقِينَ
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١٥٤
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تو جز بشری همانند ما نیستی، پس اگر از راستگویانی نشانهای بیاور».
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Tafsir Fathul Majid
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