وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 142
Ash-Shu'ara
۱۴۲
۱۴۲:۲۶
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ١٤٢
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢
إِذۡ
ﱢ
قَالَ
ﱣ
لَهُمۡ
ﱤ
أَخُوهُمۡ
ﱥ
صَٰلِحٌ
ﱦ
أَلَا
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
١٤٢
ﱩ
هنگامیکه برادرشان صالح به آنها گفت: «آیا (از الله) نمیترسید؟!
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.