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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ash-Shu'ara آیه 132
Ash-Shu'ara
۱۳۲
۱۳۲:۲۶
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ١٣٢
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢
وَٱتَّقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِيٓ
ﳈ
أَمَدَّكُم
ﳉ
بِمَا
ﳊ
تَعۡلَمُونَ
ﳋ
١٣٢
ﳌ
و از کسی بترسید که شما را به آنچه میدانید مدد کرده است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.