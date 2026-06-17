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Ash-Shu'ara
۱۱۱
۱۱۱:۲۶
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
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گفتند: «آیا به تو ایمان بیاوریم در حالیکه فرومایگان از تو پیروی کردهاند؟!»
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[
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١)
] وتیان: ئایا ئێمه ئیمان به تۆ بێنین له كاتێكدا كهسانێكی نزم و فهقیرو ههژار دوای تۆ كهوتوونه؟ لهگهڵ ئهواندا ئیمان به تۆ بێنین؟