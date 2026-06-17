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Ash-Shu'ara
۱۱۰
۱۱۰:۲۶
فاتقوا الله واطيعون ١١٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
ﳢ
ﳣ
ﳤ
ﳥ
پس از الله بترسید، و مرا اطاعت کنید».
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Святой пророк еще раз повторил эти слова, что свидетельствует о том, что он неоднократно увещевал своих соплеменников на протяжении нескольких веков, что он прожил рядом с ними. Всевышний сказал: «Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов» (29:14). Обращаясь к Всевышнему Аллаху, пророк Нух сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство» (71:5–6). Многобожники не желали уверовать в Божьего посланника и поэтому попытались опровергнуть его учение. Однако их довод был совершенно бессмысленным.