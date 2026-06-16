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Ash-Shu'ara
۱۰۳
۱۰۳:۲۶
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
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بیگمان در این (ماجرا) نشانهای (روشن) است، و بیشتر آنها مؤمن نبودند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تقدم والحمد لله .