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Ash-Shu'ara
۱۰۲
۱۰۲:۲۶
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
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پس ای کاش بار دیگر (به دنیا) باز گردیم، تا از مؤمنان باشیم».
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.