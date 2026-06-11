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Ash-Shams
۱۵
۱۵:۹۱
ولا يخاف عقباها ١٥
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
وَلَا
يَخَافُ
عُقۡبَٰهَا
١٥
و (الله) از سرانجام آن بیم ندارد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 91:15 تا 92:1
Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которого не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены божественной мудрости?
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran