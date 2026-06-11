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Ash-Shams
۱۰
۱۰:۹۱
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدۡ
خَابَ
مَن
دَسَّىٰهَا
١٠
و یقیناً هرکس که آن را (با گناه) آلوده ساخت، ناامید (و زیانکار) شد.
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قیراط
حدیث
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 91:10 تا 91:11
Преуспел тот, кто очистил свою душу от грехов и пороков и возвысился благодаря покорности Аллаху, полезному знанию и праведным делам. И понес утрату тот, кто скрыл прекрасные качества своей души. Душа человека не создана для того, чтобы он подавлял и скрывал в ней добро, осквернял ее пороками и топил в пучине грехов, забывая обо всем, что украшает и улучшает душу.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran