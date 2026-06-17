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As-Saffat
۶
۶:۳۷
انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦
إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦
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بیگمان ما آسمان دنیا (= پایین) را به زیور ستارگان بیاراستیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি,