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As-Saffat
۵
۵:۳۷
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
ﱎ
ﱏ
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پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرقها.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.