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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 26
As-Saffat
۲۶
۲۶:۳۷
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلۡ
ﱆ
هُمُ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
مُسۡتَسۡلِمُونَ
ﱉ
٢٦
ﱊ
بلکه آنها امروز (همه) تسلیم (و فرمانبردار) هستند.
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قیراط
حدیث
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.