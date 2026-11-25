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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 23
As-Saffat
۲۳
۲۳:۳۷
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
فَٱهۡدُوهُمۡ
ﳐ
إِلَىٰ
ﳑ
صِرَٰطِ
ﳒ
ٱلۡجَحِيمِ
ﳓ
٢٣
ﳔ
به جای الله، پس (همۀ) آنها را به راه دوزخ هدایت کنید.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.