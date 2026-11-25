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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 22
As-Saffat
۲۲
۲۲:۳۷
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
۞ ٱحۡشُرُواْ
ﳄ ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
ظَلَمُواْ
ﳇ
وَأَزۡوَٰجَهُمۡ
ﳈ
وَمَا
ﳉ
كَانُواْ
ﳊ
يَعۡبُدُونَ
ﳋ
٢٢
ﳌ
(به فرشتگان فرمان داده میشود) گرد آورید کسانی را که ستم کردند، و (همپایگان و) همراهانشان و آنچه را میپرستیدند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.