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Tafsir Fathul Majid تفسیر: As-Saffat آیه 21
As-Saffat
۲۱
۲۱:۳۷
هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١
هَٰذَا
ﲼ
يَوۡمُ
ﲽ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲾ
ٱلَّذِي
ﲿ
كُنتُم
ﳀ
بِهِۦ
ﳁ
تُكَذِّبُونَ
ﳂ
٢١
ﳃ
(آری) این (همان) روز داوری است، که شما آن را تکذیب میکردید.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.