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As-Saffat
۱۷۰
۱۷۰:۳۷
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُواْ
بِهِۦۖ
فَسَوۡفَ
يَعۡلَمُونَ
١٧٠
پس (هنگامیکه پیامبر برای آنها قرآن آورد) آنها به آن (قرآن) کافر شدند، و به زودی خواهند دانست.
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:166 تا 37:172
Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пречист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).