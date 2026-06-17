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As-Saffat
۱۷
۱۷:۳۷
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
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آیا نیاکان نخستین ما (نیز بر انگیخته میشوند؟!)»
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Они сравнивают истину, которая является самым славным и самым прекрасным из всего, что есть на земле, с колдовством, которое является самым низменным и самым отвратительным деянием. Более того, они сравнивают божественные возможности Господа небес и земли с жалкими способностями человека, который является слабым и несовершенным во всех отношениях. Они считают воскрешение из мертвых невероятным и поэтому говорят: «Неужели мы будем воскрешены после того, как превратимся в прах и кости? Или будут воскрешены наши праотцы?» Это - самые большие, но совершенно безосновательные доказательства неверующих.