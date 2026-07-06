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As-Saffat
۱۶۹
۱۶۹:۳۷
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩
لَكُنَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٩
مسلماً ما از بندگان مخلص الله میشدیم».
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:168 تا 37:169
وإن كفار
"مكة"
ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول-: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلنا، لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان، المخلَصين في العبادة.