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As-Saffat
۱۶۵
۱۶۵:۳۷
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
و همانا ما (برای اطاعت فرمان الله) به صف ایستادهایم.
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قیراط
حدیث
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:164 تا 37:165
Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельствуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются Его даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои обязанности. Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть принадлежит Аллаху и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. Они говорят: