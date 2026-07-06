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As-Saffat
۱۶۱
۱۶۱:۳۷
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
پس شما (مشرکان) و آنچه میپرستید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 37:160 تا 37:162
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.