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As-Saffat
۱۵۶
۱۵۶:۳۷
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
أَمۡ
لَكُمۡ
سُلۡطَٰنٞ
مُّبِينٞ
١٥٦
یا شما (بر ادعای خود) دلیل روشنی دارید؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Ваши суждения дерзки и несправедливы, и вы должны покаяться в своих словах. Если бы вы поразмыслили над ними, то не осмелились бы делать столь дерзкие заявления. Или же Священные Писания или слова Божьих посланников подтверждают сказанное вами? Конечно же, воззрения многобожников не подтверждаются ни Священными Писаниями, ни словами Божьих посланников, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал: