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As-Saffat
۱۰
۱۰:۳۷
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠
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مگر کسیکه ناگهان چیزی را برباید، پس شهابی درخشان او را دنبال میکند.
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قیراط
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।