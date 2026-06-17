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As-Saffat
۱
۱:۳۷
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
سوگند به (فرشتگان) صف کشیده.
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قیراط
حدیث
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, Anaapa kwa Malaika wanaojipanga, katika kuabudu kwao, mistari iliyofuatana na kushikana,