Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Ar-Ra'd آیه 39

[ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ] خوای گهوره ویستی لهههر شتێك بێت ئهیسڕێتهوهو ویستی له ههر شتێك بێت جێگیری ئهكات، مهلائیكهتهكان ههموو شتێك ئهنووسن له وتهو كردهوه، كه دووشهممهو پێنج شهممه كردهوهكان بهرز دهكرێنهوه ههر شتێك كه تاوان و پاداشتی لهسهر نهبێ دهیسڕنهوه، ئهوهیشی كه تاوان بێ و سزای لهسهر بێت، یان چاكه بێ و پاداشتی لهسهر بێت ئهوانه ئهمێنێتهوهو بهرز دهكرێتهوه، یاخود ئهوهی كه خوای گهوره له شهریعهتهكانی تر ویستی لێ بێت نهسخی ئهكات ئهوهیشی ویستی لێ بێت ئهیهێڵێتهوه [ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩) ] وه ئهسڵی كتابهكه كه گۆڕانی بهسهردا نایات له (لوح المحفوظ)ه لای خوای گهوره.