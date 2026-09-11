وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 32
Ar-Ra'd
۳۲
۳۲:۱۳
ولقد استهزي برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب ٣٢
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٢
وَلَقَدِ
ﲠ
ٱسۡتُهۡزِئَ
ﲡ
بِرُسُلٖ
ﲢ
مِّن
ﲣ
قَبۡلِكَ
ﲤ
فَأَمۡلَيۡتُ
ﲥ
لِلَّذِينَ
ﲦ
كَفَرُواْ
ﲧ
ثُمَّ
ﲨ
أَخَذۡتُهُمۡۖ
ﲩﲪ
فَكَيۡفَ
ﲫ
كَانَ
ﲬ
عِقَابِ
ﲭ
٣٢
ﲮ
و به راستی به پیامبرانی پیش از تو (نیز) تمسخر (و استهزاء) کرده شد، پس (من) به کسانیکه کفر ورزیدند مهلت دادم؛ آنگاه آنان را (فرو) گرفتم، پس (بنگر) مجازات من چگونه بود؟!
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.