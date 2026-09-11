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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 26
Ar-Ra'd
۲۶
۲۶:۱۳
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ٢٦
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌۭ ٢٦
ٱللَّهُ
ﲯ
يَبۡسُطُ
ﲰ
ٱلرِّزۡقَ
ﲱ
لِمَن
ﲲ
يَشَآءُ
ﲳ
وَيَقۡدِرُۚ
ﲴﲵ
وَفَرِحُواْ
ﲶ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﲷ
ٱلدُّنۡيَا
ﲸ
وَمَا
ﲹ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲺ
ٱلدُّنۡيَا
ﲻ
فِي
ﲼ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲽ
إِلَّا
ﲾ
مَتَٰعٞ
ﲿ
٢٦
ﳀ
الله روزی را برای هرکسیکه بخواهد وسیع میگرداند، و (برای هر کس که بخواهد) تنگ میدارد، و (کافران) به زندگی دنیا شاد شدند، در حالیکه زندگی دنیا در (برابر) آخرت جز متاعی (ناچیز) نیست.
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