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تفسیر: An-Naml ۹۰:۲۷
An-Naml
۹۰
۹۰:۲۷
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
و هر کس که بدی آورد، پس چهرههایشان در آتش نگونسار شود، (و به آنها گفته میشود:) آیا جزایی جز آنچه میکردید به شما داده میشود؟
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 27:90 تا 27:91
Добрыми деяниями могут быть слова, поступки и даже помыслы. В тот день их не постигнет наказание, от которого придут в ужас люди и остальные творения. Но это не означает того, что они не будут испытывать страх перед этим наказанием. Что же касается тех, кто предстанет с дурными деяниями, то они будут брошены в Преисподнюю лицом вниз.