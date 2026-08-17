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تفسیر: An-Naml ۹۰:۲۷
An-Naml
۹۰
۹۰:۲۷
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
و هر کس که بدی آورد، پس چهرههایشان در آتش نگونسار شود، (و به آنها گفته میشود:) آیا جزایی جز آنچه میکردید به شما داده میشود؟
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
] ئهمانه لهسهر ڕوویان فڕێ ئهدرێنه ناو ئاگری دۆزهخهوه [
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠)
] پێشیان ئهووترێ ئایا ئێوه هیچ سزایهك ئهدرێن تهنها بههۆی كردهوه خراپهكانی خۆتانهوه نهبێ؟ واته: زوڵمتان لێ ناكرێ ئهمه سزای كردهوه خراپهكانی خۆتانه.