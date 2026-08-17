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تفسیر: An-Naml ۸۷:۲۷
An-Naml
۸۷
۸۷:۲۷
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَيَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِ
فَفَزِعَ
مَن
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَن
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
إِلَّا
مَن
شَآءَ
ٱللَّهُۚ
وَكُلٌّ
أَتَوۡهُ
دَٰخِرِينَ
٨٧
و (به یاد آور) روزی را که در صور دمیده میشود، پس (تمام) کسانیکه در آسمانها و زمین هستند وحشت کنند (و بترسند) جز کسیکه الله بخواهد، و همگی با خواری (و ذلت) به پیشگاه او (تعالی) بیایند.
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Al-Sa'di
Аллах напомнил Своим рабам об ужасах Судного дня. Это будет день великих испытаний, великой скорби и великой тревоги. Все творения Аллаха будут охвачены беспокойством и страхом. Они будут суетиться, метаться из стороны в сторону, и причиной этого будет дуновение в Рог. Лишь только избранные будут избавлены от страха, поскольку Всевышний Аллах соблаговолит к ним. Все творения предстанут перед Ним униженными и смиренными. Всевышний сказал: «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба» (19:93). В этот ужасный день исчезнут различия между власть имущими и простолюдинами, ибо все они будут унижены и покорны Всемогущему Властелину.