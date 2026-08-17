وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: An-Naml ۸۴:۲۷
An-Naml
۸۴
۸۴:۲۷
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُو
قَالَ
أَكَذَّبۡتُم
بِـَٔايَٰتِي
وَلَمۡ
تُحِيطُواْ
بِهَا
عِلۡمًا
أَمَّاذَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٨٤
تا هنگامیکه (به سرزمین محشر) میآیند (الله) میفرماید: «آیا مرا تکذیب کردید در حالیکه به آن احاطۀ علمی نداشتید، یا چه (کاری) بود که میکردید؟!»
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي
] كاتێك كه ئههێنرێن بۆ ساحهی مهحشهر بۆ لێپرسینهوه خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئایا ئێوه ئایهتهكانی منتان به درۆ زانی ئهوهی بۆ سهر پێغهمبهران دامبهزاندبوو وه به ئێوهیان ڕاگهیاند [
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
] یاخود ئایا زانیاری تهواوتان پێی نهبوو [
أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤)
] یان ئێوه چ كردهوهیهكتان ئهكرد چ شتێك ئێوهی سهرقاڵ كردبوو لهوهی كه ئیمان بێنن.