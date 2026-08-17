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تفسیر: An-Naml ۸۱:۲۷
An-Naml
۸۱
۸۱:۲۷
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَآ
أَنتَ
بِهَٰدِي
ٱلۡعُمۡيِ
عَن
ضَلَٰلَتِهِمۡۖ
إِن
تُسۡمِعُ
إِلَّا
مَن
يُؤۡمِنُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُم
مُّسۡلِمُونَ
٨١
و تو نمیتوانی کوران را از گمراهیشان (باز گردانی و) هدایت کنی، تو تنها میتوانی (سخن خود را) به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند؛ پس آنها (در برابر حق) تسلیم شدگان هستند.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أَنتَ بِهَـٰدِی ٱلۡعُمۡیِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمۡۖ إِن﴾ مَا ﴿تُسۡمِعُ﴾ سَمَاع إفْهَام وَقَبُول ﴿إِلَّا مَن یُؤۡمِنُ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿فَهُم مُّسۡلِمُونَ ٨١﴾ مُخْلِصُونَ بِتَوْحِيدِ الله