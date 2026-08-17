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تفسیر: An-Naml ۷۸:۲۷
An-Naml
۷۸
۷۸:۲۷
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
مسلماً پروردگار تو میان آنها (در قیامت) به حکم خود داوری میکند، و او پیروزمند داناست.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت له رۆژى قیامهت بڕیار ئهدات له نێوانیاندا به بڕیارى خۆى بهحهق و دادپهروهری [
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨)
] وه خوای گهوره زۆر بهعیززهت و زانایه.