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تفسیر: An-Naml ۷۴:۲۷
An-Naml
۷۴
۷۴:۲۷
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
و بیتردید پروردگار تو آنچه در سینههایشان پنهان میدارند و آنچه را آشکار میکنند؛ بخوبی میداند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَیَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ﴾ تُخْفِيه ﴿وَمَا یُعۡلِنُونَ ٧٤﴾ بِأَلْسِنَتِهِمْ