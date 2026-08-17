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تفسیر: An-Naml ۷۲:۲۷
An-Naml
۷۲
۷۲:۲۷
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
(ای پیامبر!) بگو: «شاید پارهای از آنچه را که به شتاب میطلبید به شما نزدیک شدهباشد».
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Пусть они противятся истине, но ты все равно должен предостеречь их от наказания, которое они хотят приблизить. Поведай им о том, что очень скоро лютая кара может настигнуть их.