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تفسیر: An-Naml ۶۷:۲۷
An-Naml
۶۷
۶۷:۲۷
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
أَءِذَا
كُنَّا
تُرَٰبٗا
وَءَابَآؤُنَآ
أَئِنَّا
لَمُخۡرَجُونَ
٦٧
و کسانیکه کافر شدند؛ گفتند: «آیا هنگامیکه ما و پدران مان خاک شدیم، آیا (باز زنده میشویم و از گورها) بیرون آورده میشویم؟!
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 27:66 تا 27:67
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знание заканчивается там, где появляется сомнение, поскольку даже самое незначительное знание несовместимо с сомнением и неуверенностью. Однако положение неверных усугубляется тем, что они слепы к Последней жизни. По причине этой слепоты они не знают о Последней жизни и даже не предполагают о том, что она наступит. Они считают Последнюю жизнь невозможной и невероятной.