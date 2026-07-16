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An-Naml
۵۸
۵۸:۲۷
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَأَمۡطَرۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّطَرٗاۖ
فَسَآءَ
مَطَرُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
٥٨
و بارانی (از سنگ) بر (سر) آنها باراندیم، پس باران بیم دادهشدگان چه بد است!
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Воздаянием для народа Лута стал злосчастный дождь, который принес с собой мучительное, но справедливое наказание. Грешники заслужили его, потому что до них дошло увещевание, но они отказались прислушаться к нему и покаяться. Лишь после этого Всевышний Аллах подверг их своей лютой каре.