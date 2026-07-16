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An-Naml
۵۷
۵۷:۲۷
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَأَنجَيۡنَٰهُ
وَأَهۡلَهُۥٓ
إِلَّا
ٱمۡرَأَتَهُۥ
قَدَّرۡنَٰهَا
مِنَ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
٥٧
آنگاه او و خانوادهاش را نجات دادیم؛ مگر همسرش که مقدر کردیم او از بازماندگان (در آن شهر) باشد.
تفاسیر
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وقرأ عاصم : ( قدرنا ) مخففا والمعنى واحد . يقال قد قدرت الشيء قدرا وقدرا وقدرته .